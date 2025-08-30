Conclusa a Ficarra la seconda edizione 2025 di “Spazio Arte”

Si è conclusa a Ficarra, presso il Convento dei Cento Archi, la seconda edizione di “Spazio Arte”, rassegna culturale organizzata dall’associazione “Sulle Tracce del Gattopardo” con il patrocinio del Comune e dell’Unione Terra dei Lancia. L’edizione 2025 ha scelto come tema unico “Natura e Paesaggio”, con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i giovani del comprensorio alle diverse espressioni artistiche, dalla danza alla pittura, dalla fotografia alle installazioni di video arte.

Numerosi gli artisti presenti, tra conferme e nuovi ingressi. Hanno partecipato, tra gli altri, Cetty Tomasello, Graziella Ferrara, Alessio Orlando, Giuliano Verne, Nino Ricciardi, Flavia Catena, Francesca Baudo e Laura Marchese. Alla prima esperienza, invece, Rosella Milone, Martina Naciti, Manuela Caporlingua, Maria Pia Pizzino e Daniel Marcazzò.

Ospite della rassegna è stata Antonella De Francesco, che ha condotto un laboratorio di teatrodanza intitolato “Nul Part/quel luogo che ancora non esiste”, concluso con la performance “My Body Landscape”. «Il corpo stesso è paesaggio, il paesaggio dell’anima», ha spiegato la coreografa. Al laboratorio hanno preso parte, tra gli altri, Nunziatina Raffele, Rosella Milone, Maria Pia Pizzino e Maria Grazia Mammone, con la collaborazione di Francesca Baudo, Flavia Catena e Alessandro Saturno.

Un momento significativo della serata è stato dedicato al ricordo dell’architetto Nunzio Ingenuo, di cui è stata esposta un’opera. Ai presenti sono stati donati segnalibri con una sua citazione: «Sospetto che anche la coscienza di esistere sia unica ed eterna, distribuita in varie forme, senza privilegi di specie».

L’iniziativa, seguita da un numeroso pubblico, ha confermato la volontà degli organizzatori di valorizzare il territorio attraverso l’arte, facendo di “Spazio Arte” un appuntamento di riferimento.

👁 Articolo letto 320 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.