Bilancio positivo per la stagione agonistica della Nebrosport

Si è conclusa da alcune settimane la stagione agonistica 2025 della Nebrosport, archiviata con un bilancio ampiamente positivo sul piano regionale e nazionale. La scuderia con sede a Sant’Angelo di Brolo ha confermato continuità di risultati e solidità organizzativa, distinguendosi nelle principali discipline del panorama motoristico siciliano.

L’annata è stata caratterizzata da un calendario fitto di impegni, trasferte su più fronti e competizioni di alto livello tra rally, slalom, cronoscalate e campionati titolati. I portacolori del team hanno ottenuto piazzamenti di rilievo, contribuendo a consolidare il nome della Nebrosport nei diversi ambiti agonistici affrontati.

Nel settore rally, Carmelo Galipò, affiancato per l’intera stagione da Antonino Marino, ha conquistato la Coppa Italia Over 55 – Nona Zona, imponendosi nella categoria Rally2/R5. Il risultato è maturato attraverso una progressione costante, frutto di esperienza, gestione delle prove speciali e preparazione tecnica.

Risultati di rilievo sono arrivati anche dagli slalom con Luca Radici, vincitore del Trofeo d’Italia Slalom 2025, della Coppa di Quinta Zona e del Campionato Siciliano. Il pilota di Sinagra, alla guida del Semog Bravo Sport nella categoria Kart Cross, ha chiuso la stagione con la vittoria nella Finale Nazionale, al termine di un percorso contraddistinto da crescita tecnica e prestazioni costanti.

