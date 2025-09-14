In manette 35enne tunisino per tentata estorsione e rapina a Palermo

Nelle prime ore dell’11 settembre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un cittadino tunisino di 35 anni e denunciato un egiziano di 38, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con le accuse di rapina ed estorsione.

L’operazione è partita dopo una chiamata al numero di emergenza 112, che segnalava la presenza in Piazza Sant’Erasmo di un uomo armato di coltello. Secondo quanto riferito dalla vittima, il tunisino avrebbe minacciato una coppia costringendo l’uomo a consegnare il telefono cellulare.

Dopo essersi allontanato, il trentacinquenne sarebbe tornato poco dopo insieme al complice, cercando di ottenere 100 euro in cambio della restituzione del dispositivo. Non riuscendo nel tentativo, i due si sarebbero dileguati.

I militari, ricevute le descrizioni, hanno avviato una ricerca che ha portato al rintraccio dei sospetti in via Ponte di Mare. La perquisizione ha permesso di recuperare il coltello e il cellulare, riconsegnato al legittimo proprietario.

«Il tunisino è risultato irregolare sul territorio nazionale», hanno precisato i Carabinieri. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale Pagliarelli, mentre per il complice egiziano è scattata la denuncia a piede libero.

