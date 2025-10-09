Cardiochirurgia Pediatrica, Calderone chiede verifiche immediate

Il deputato nazionale Tommaso Antonino Calderone è intervenuto in merito alle dichiarazioni rese dall’assessore regionale alla Salute, dottoressa Faraoni, durante l’audizione odierna in Commissione Insularità. L’esponente del governo regionale ha riconosciuto la presenza di almeno un errore nei dati riportati nel Piano Operativo riguardante la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, annunciando l’avvio immediato delle verifiche necessarie per chiarire la situazione.

Calderone ha definito la vicenda “di assoluta gravità” qualora i fatti denunciati dall’onorevole Antonio De Luca risultassero confermati, sottolineando l’urgenza di un controllo approfondito. “Le verifiche vanno fatte con tratti di immediata urgenza”, ha ribadito il parlamentare, rimarcando la necessità di ristabilire il ruolo centrale del reparto di Taormina all’interno della sanità siciliana.

Il deputato ha inoltre precisato che, in questa fase, non intende aggiungere ulteriori commenti, ma ha garantito un’attenta vigilanza sull’evoluzione della vicenda. “Ho necessità di capire, intanto, chi soggettivamente ha commesso l’errore già ammesso dall’assessore per i provvedimenti che non indugerò a chiedere”, ha concluso Calderone.

La questione riaccende l’attenzione sulla struttura taorminese, da tempo al centro del dibattito regionale per la sua importanza strategica nell’assistenza pediatrica specialistica e per le prospettive legate alla sua piena operatività.

