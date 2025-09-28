Arrestato a Catania albanese con 27 chili di cocaina in auto

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese del 1978, sorpreso in flagranza con un ingente quantitativo di cocaina. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, nell’ambito di attività mirate al contrasto della criminalità diffusa sul territorio etneo e lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

Il controllo è stato effettuato nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania, dove gli agenti hanno fermato una Renault Scenic grigia con a bordo l’uomo. Durante la verifica, il soggetto, apparso insofferente e incapace di giustificare la propria presenza in zona, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

L’ispezione ha portato alla scoperta di un vano nascosto sotto i sedili anteriori, all’interno del quale erano collocati 24 panetti di cocaina per un peso complessivo di 27,60 chilogrammi. Nel dettaglio, sono stati rinvenuti sette panetti contrassegnati dal logo “Bugatti”, pari a 8,05 chilogrammi, e diciassette panetti recanti il marchio “Boss”, del peso complessivo di 19,55 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme al veicolo e a due telefoni cellulari in uso all’indagato. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

👁 Articolo letto 340 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.