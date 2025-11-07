Schifani incontra la Commissione UE sul Piano Regionale dei rifiuti

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Bruxelles la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. L’iniziativa, programmata da tempo, ha avuto come obiettivo la verifica dell’allineamento del documento strategico regionale con le direttive dell’Unione europea in materia di gestione sostenibile dei rifiuti ed economia circolare.

Durante l’incontro è stato esaminato il percorso delineato dalla Regione per incrementare il recupero e il riutilizzo dei materiali, ridurre il conferimento in discarica e introdurre soluzioni tecnologiche finalizzate alla valorizzazione energetica degli scarti, tra cui la realizzazione di due termovalorizzatori. Schifani ha confermato la disponibilità del governo regionale a collaborare con la Commissione, dichiarando l’intenzione di procedere con modalità trasparenti e conformi ai vincoli comunitari. «Il confronto con l’Unione europea rappresenta un passaggio essenziale per garantire coerenza e continuità alle misure programmate», ha affermato il presidente.

La commissaria Roswall ha riconosciuto l’impostazione generale del Piano, che comprende sia il segmento dei rifiuti urbani sia quello dei rifiuti speciali, sottolineando l’attenzione della Regione all’ammodernamento del sistema di raccolta e smaltimento. «L’obiettivo condiviso è favorire un modello di gestione più efficiente e compatibile con gli standard europei», ha osservato Roswall.

La decisione ufficiale della Commissione europea sul Piano regionale dei rifiuti è attesa nelle prossime settimane, dopo le valutazioni tecniche e amministrative previste.

