Attività fisica e sport, inaugurato lo spazio “PlayGround” a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Lo spazio “PlayGround” è stato inaugurato questo pomeriggio presso il campo sportivo di Gioiosa Marea. Questo spazio all’aria aperta è stato reso possibile grazie a un finanziamento PNRR dedicato allo sport e all’inclusione sociale. È un’area attrezzata per l’attività fisica e lo sport all’aperto, accessibile gratuitamente a tutti. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per il campo sportivo locale.

Negli ultimi due anni, sono stati compiuti sforzi significativi per rimuovere le restrizioni che limitavano il campo da potenziali finanziamenti. Sono stati effettuati interventi sull’illuminazione, il riscaldamento dell’acqua e i servizi igienici. Inoltre, c’è un progetto esecutivo in corso per una nuova superficie in erba sintetica e per migliorare la pista d’atletica.

Questo spazio non solo migliora l’aspetto del campo sportivo ma offre anche un’opportunità per i cittadini di partecipare a attività fisiche e sportive, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Questo nuovo spazio è aperto a tutti, compresi i bambini, offrendo un luogo per giocare e fare attività fisica.

La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata da una preghiera di benedizione, enfatizzando l’importanza del sostegno spirituale nella pratica dello sport e nella promozione della fraternità e della pace. Nel servizio le interviste al sindaco Giusi La Galia, all’assessore allo sport Salvatore Salmeri ed all’assessore al turismo Teodoro La Monica.

