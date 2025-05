Premiati i vincitori del concorso “San Leone nell’Arte” a Sinagra

Si è conclusa con successo la seconda edizione del concorso “San Leone nell’Arte”, tenutosi l’11 maggio 2025 a Sinagra. L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Sinagra e l’Unpli, ha visto la partecipazione di numerosi artisti locali e non, impegnati a rappresentare con opere pittoriche, fotografiche e scultoree il santo patrono San Leone, simbolo della comunità. La rassegna ha avuto luogo nella sala consiliare, che per un mese ha accolto le opere esposte, attirando un ampio pubblico di visitatori entusiasti.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio dell’11 maggio, con una giuria composta da artisti di fama internazionale, tra cui Carla Tomatis, Salvatore Barbagallo e Pasquale Marino. I vincitori del concorso sono stati premiati nelle due categorie principali: nella pittura, il primo posto è andato a Santina Castrovinci, seguita da Giuseppe Nania al secondo posto e da Dario Di Bella e Gabriele Mele, che hanno condiviso il terzo. Per la scultura, il primo posto è stato assegnato ad Andrea Cipriano.

Alla premiazione erano presenti anche il sindaco Antonino Musca e il parroco don Pietro Pizzuto, che hanno espresso il loro apprezzamento per il successo dell’iniziativa, incoraggiando la Pro Loco a ripetere l’evento anche l’anno prossimo.

La presidente della Pro Loco, Vincenza Mola, ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione dell’evento, in particolare gli artisti che hanno donato le loro opere alla pinacoteca della Pro Loco. Mola ha anche invitato i partecipanti a prendere parte alla rassegna estiva “SinagrArte”, che si terrà al Palazzo Salleo.

👁 Articolo letto 191 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.