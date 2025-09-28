Presidente ATM Carla Grillo: “Accuse UIL false e prive di fondamento”

La presidente dell’Azienda Trasporti di Messina (ATM), Carla Grillo, ha replicato alle dichiarazioni della UIL Trasporti, definendole “provocatorie e false”. Grillo ha sottolineato che, nonostante alcune divergenze sindacali, i rapporti con la sigla sono sempre stati nell’ambito della normalità, come dimostra anche la firma dell’accordo di secondo livello.

In merito alla contestazione dell’utilizzo della tangenziale da parte di alcuni mezzi ATM, Grillo ha chiarito che i veicoli utilizzati risultano omologati per quel tipo di tratta. “Non risulta alcuna norma violata – ha affermato – né l’azienda ha ricevuto verbalizzazioni da parte delle autorità competenti”. La decisione di operare alcune corse con bus a noleggio lungo la tangenziale e altre sulla statale, secondo quanto riferito dalla presidente, è stata assunta per rassicurare l’utenza e non come ammissione di irregolarità.

La dirigente ha poi fatto riferimento a un caso specifico che coinvolgerebbe un dipendente iscritto alla UIL, accusato di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda. Le indagini interne avrebbero accertato lo svolgimento di attività concorrenziali durante permessi e periodi di riposo, contravvenendo – secondo ATM – ai principi di correttezza previsti per i lavoratori.

“Da quel momento – ha dichiarato Grillo – la UIL ha interrotto le relazioni sindacali, diffondendo comunicati contenenti affermazioni false”. La presidente ha infine annunciato che le dichiarazioni della sigla sindacale saranno oggetto di valutazioni per eventuali azioni legali.

