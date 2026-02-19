Al via il 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri

È stato pubblicato il bando per il 16° concorso finalizzato al reclutamento di 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 18 febbraio al 19 marzo attraverso il portale istituzionale www.carabinieri.it, accedendo alla sezione dedicata ai concorsi e seguendo la procedura indicata.

L’iniziativa è rivolta a 898 candidati di età compresa tra i 17 e i 26 anni e rappresenta un percorso di formazione che consente di intraprendere una carriera nell’Arma, con possibilità di conseguire una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Il processo selettivo prevede diverse fasi, tra cui prove scritte di preselezione e di composizione italiana, accertamenti dell’efficienza fisica, verifiche psico-fisiche e attitudinali e una prova orale finale.

Possono partecipare i cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o che siano in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2025/2026. I candidati devono aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.

I vincitori saranno ammessi al 16° corso triennale per Allievi Marescialli e svolgeranno un periodo di formazione della durata di tre anni presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Il percorso formativo comprende insegnamenti militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo e si conclude con il conseguimento di una laurea di primo livello.

Al termine del ciclo di studi, i nuovi Marescialli saranno destinati a incarichi di responsabilità nei reparti e nei comandi dell’Arma dei Carabinieri, operando nelle strutture presenti su tutto il territorio nazionale, a partire dalle Stazioni, considerate presidio di prossimità per la tutela della sicurezza e della legalità.

