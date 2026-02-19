GdF, avvicendamenti nelle Tenenze di Patti e Sant’Agata di Militello

Avvicendamento ai vertici della Guardia di Finanza nelle Tenenze di Patti e Sant’Agata di Militello. Il Sottotenente Marco Parisi ha assunto la guida del presidio di Patti, subentrando al Tenente Loredana Giudice, destinata a ricoprire l’incarico di istruttore presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila.

Nato nel 1985 e originario di Salerno, Parisi ha maturato esperienze operative nel contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle organizzazioni di matrice ’ndranghetista impegnate nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In precedenza ha prestato servizio nel Gruppo Operativo Antidroga del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro e successivamente presso la Direzione Investigativa Antimafia di Potenza. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze Giuridiche, ha conseguito un Master di II livello in “Amministrazione, gestione e riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata” presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Alla guida della Tenenza di Sant’Agata di Militello è stato invece nominato il Sottotenente Francesco Paolo Battipaglia, che succede al Tenente Stefano Romeo, chiamato a dirigere la Sezione Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina. Classe 1992 e originario di Rieti, Battipaglia ha sviluppato competenze nel settore della criminalità economico-finanziaria durante il servizio svolto presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste. Laureato in Giurisprudenza, possiede un Master di II livello in “Sicurezza economico-finanziaria ed anti-riciclaggio” e un Master di I livello in “Criminologia”.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello t.SPEF Girolamo Franchetti, ha espresso riconoscenza agli ufficiali uscenti per i risultati conseguiti e per le qualità professionali dimostrate nel triennio di comando. Nel formulare ai nuovi responsabili un augurio di buon lavoro, ha evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica con le Autorità di governo e di polizia, sottolineando l’importanza della tutela del territorio provinciale dalle crescenti forme di infiltrazione criminale.

