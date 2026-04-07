Donna 37enne cade dal secondo piano a Condrò, è in gravi condizioni

Una donna di 37 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta dal secondo piano di un’abitazione a Condrò, nel Messinese. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle quattro.

Secondo le prime informazioni, la donna è precipitata da un’altezza considerevole, riportando traumi ritenuti seri. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e ha provveduto alla stabilizzazione della paziente prima del trasferimento.

Successivamente, la donna è stata trasportata in ambulanza fino all’elipista di Milazzo, dove è stata presa in carico dall’elisoccorso per il trasferimento urgente al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono state definite gravi dai sanitari.

Sull’accaduto sono stati avviati accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio. Le forze competenti stanno raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi in merito alle cause della caduta.

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