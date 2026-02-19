Proposti cinque milioni per la promozione turistica post-Harry

Il Ministero del Turismo prevede lo stanziamento di cinque milioni di euro destinati alla promozione dei territori colpiti dal ciclone Harry, con particolare riferimento a Sicilia, Calabria e Sardegna. La misura sarà esaminata nel corso del Consiglio dei ministri e punta a sostenere l’immagine turistica delle aree interessate dagli eventi meteorologici.

Ad annunciarlo è stata la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta a Roma a margine della presentazione dell’indagine dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy, realizzata da Convention Bureau Italia e dalla divisione Italy for Weddings. La titolare del dicastero ha spiegato che il ministero dovrebbe disporre delle risorse necessarie per l’avvio delle iniziative promozionali, precisando che l’obiettivo è evitare ulteriori ripercussioni sul comparto turistico.

“Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno”, ha dichiarato Santanchè, sottolineando la necessità di contrastare la diffusione di immagini e percezioni negative legate ai territori interessati dal maltempo. Secondo la ministra, la circolazione di contenuti che suggeriscono difficoltà nel raggiungere o visitare le destinazioni potrebbe incidere sulle scelte dei viaggiatori.

Il progetto prevede una campagna informativa volta a ribadire la piena accessibilità e fruibilità delle località turistiche delle tre regioni coinvolte. “Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare”, ha affermato la ministra, aggiungendo che la scelta di queste destinazioni rappresenterebbe anche un segnale di sostegno ai territori colpiti.

L’iniziativa sarà presentata in occasione di una fiera internazionale del turismo a Berlino, ritenuta strategica in considerazione del ruolo della Germania come principale mercato di riferimento per Sicilia, Calabria e Sardegna.

👁 Articolo letto 187 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.