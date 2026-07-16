Usura a Mistretta, interessi stimati al 257%: arrestato 76enne

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Mistretta hanno arrestato un uomo di 76 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di usura e lo hanno contestualmente denunciato a piede libero per estorsione. Il provvedimento è stato eseguito nella serata del 14 luglio al termine di un’attività investigativa mirata al contrasto dei reati di natura predatoria e finanziaria.

L’intervento è maturato dopo un servizio di osservazione e pedinamento che ha consentito ai militari di sorprendere l’indagato subito dopo un ulteriore episodio contestato ai danni della persona offesa. Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno sequestrato sei assegni bancari per un importo complessivo superiore a 11 mila euro, che, secondo gli investigatori, erano stati ottenuti poco prima mediante reiterate minacce e destinati al pagamento di parte degli interessi richiesti.

Le successive verifiche nell’abitazione del 76enne hanno portato al sequestro di ulteriore documentazione ritenuta utile allo sviluppo dell’inchiesta.

Dagli accertamenti svolti è emerso che la vittima, residente nel comprensorio, avrebbe contratto nel 2016 un debito iniziale di circa 30 mila euro. Secondo quanto denunciato, negli anni successivi avrebbe versato circa 400 mila euro esclusivamente a titolo di interessi, senza riuscire a estinguere l’esposizione. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito che l’indagato avrebbe continuato a pretendere il pagamento di un presunto debito residuo pari a 441 mila euro, applicando un tasso di interesse annuo stimato intorno al 257%.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Mistretta proseguono per approfondire ogni ulteriore aspetto della vicenda.

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