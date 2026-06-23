Patti 2027, Bonsignore verso una sfida elettorale a più candidati

A circa un anno dalle elezioni amministrative del 2027, il confronto politico a Patti appare già in piena attività. Partiti, movimenti e gruppi civici hanno avviato le prime interlocuzioni in vista del rinnovo degli organi comunali, mentre iniziano a delinearsi possibili candidature e nuove aggregazioni.

Il sindaco in carica, Gianluca Bonsignore, si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale con l’obiettivo di ottenere la conferma alla guida del Comune. Al momento, l’unica candidatura ufficialmente annunciata è quella di Anna Sidoti. L’ex sindaca di Montagnareale aveva infatti reso nota la propria disponibilità a concorrere già nel corso dello scorso anno, posizionandosi come prima sfidante dichiarata dell’attuale amministrazione.

Nel panorama politico cittadino continua inoltre a circolare con insistenza il nome di Mauro Aquino. L’ex primo cittadino, che ha amministrato Patti dal 2011 al 2021, viene indicato tra i possibili protagonisti della competizione. A rafforzare tali ipotesi contribuisce la recente sottoscrizione di un documento politico condiviso con un altro ex sindaco della città, Pippo Venuto. Nel testo, i due ex amministratori manifestano la volontà di promuovere un percorso comune finalizzato alla costruzione di una proposta alternativa all’attuale governo cittadino.

Parallelamente, alcune forze politiche stanno valutando strategie autonome. Tra queste Forza Italia, che attraverso il proprio gruppo locale ha espresso l’intenzione di procedere con un percorso indipendente rispetto agli altri schieramenti. Il partito starebbe inoltre valutando la possibilità di proporre una candidatura nuova nel panorama politico pattese.

Tra le ipotesi che emergono al di fuori dei tradizionali schieramenti viene infine citato il nome dell’imprenditore Lucio Melita. Secondo le indiscrezioni, la sua figura potrebbe rappresentare un punto di riferimento per un eventuale progetto civico capace di coinvolgere sensibilità diverse. Intanto, in vista del 2027, il confronto sulle alleanze e sulle future coalizioni entra progressivamente nel vivo.

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