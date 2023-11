Sconti sui biglietti aerei, da Ombra un plauso a Schifani e Aricò

La Regione Siciliana ha recentemente annunciato importanti agevolazioni per i residenti in Sicilia. Queste misure sono state presentate dal presidente Renato Schifani e dall’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò e riguardano tre tratte in particolare: Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

Il principale vantaggio di queste agevolazioni è uno sconto del 25% sui biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia che scelgono di volare su queste rotte. Ma non è tutto, perché gli studenti e le fasce economicamente deboli potranno beneficiare di un ulteriore taglio del 25% sui loro biglietti. In pratica, questi sconti combinati possono arrivare fino a un massimo di 150 euro a passeggero.

Le dichiarazioni del presidente di Airgest, Salvatore Ombra (Trapani Birgi), riflettono il sostegno e l’apprezzamento dell’industria aerea per queste iniziative. Ombra ha elogiato il provvedimento emanato dal governo regionale e dall’assessorato alle infrastrutture, sottolineando come esso contribuirà in modo significativo alla mobilità dei cittadini siciliani.

