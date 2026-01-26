Ciclone Harry, il Pd: “Inopportune e scandalose le dimissioni del sindaco”

Nel corso dei sopralluoghi effettuati nei territori del Messinese colpiti dal ciclone Harry, il tema delle possibili dimissioni del sindaco metropolitano è stato indicato come elemento centrale del dibattito politico. A sollevare la questione è Domenico Siracusano, componente della Segreteria regionale del Partito Democratico Sicilia, commentando la visita svolta da una delegazione del Pd in alcune delle aree maggiormente danneggiate.

La delegazione, composta dal segretario regionale Anthony Barbagallo, dal componente della Segreteria nazionale Peppe Provenzano, dalla deputata Stefania Marino, dal senatore Antonio Nicita e da esponenti del Partito Democratico di Messina, ha fatto tappa a Santa Margherita, nel Comune di Messina, Santa Teresa di Riva, Nizza di Sicilia e Giardini Naxos. Secondo quanto riferito, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di ascoltare direttamente le difficoltà delle popolazioni colpite e di verificare lo stato delle comunità dopo l’emergenza.

Siracusano ha ricordato che il Partito Democratico ha avanzato, già il giorno successivo al disastro, una serie di richieste nelle sedi istituzionali, tra cui la sospensione immediata dei tributi e l’utilizzo di risorse economiche pari a un miliardo di euro, individuate in fondi destinati a opere infrastrutturali non immediatamente cantierabili.

Nel suo intervento, Siracusano ha posto l’accento sulla necessità di garantire continuità amministrativa in una fase di particolare complessità. «È il tempo della collaborazione e non delle polemiche», ha affermato, sottolineando come l’ipotesi di valutare le dimissioni del sindaco metropolitano, in un contesto segnato da gravi difficoltà per persone e territori, venga ritenuta inopportuna. «Immaginare dimissioni legate a dinamiche interne di partito o a scelte politiche mutevoli appare scandaloso», ha dichiarato.

👁 Articolo letto 547 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.