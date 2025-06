Anticiclone subtropicale, domina tempo stabile in Sicilia nel WeekEnd

Nel corso di sabato, la Sicilia sarà interessata da un campo di alte pressioni che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. In particolare, le coste tirreniche, ioniche e meridionali, insieme all’Appennino e alle zone interne, registreranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti si presenteranno deboli, inizialmente occidentali con una rotazione verso i quadranti nord-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.200 metri, mentre il mare sarà poco mosso nel basso Tirreno, nel Canale e nel Mare di Sicilia.

L’anticiclone subtropicale, dominante sul Mediterraneo centro-occidentale, segna l’inizio di una fase caratterizzata da condizioni atmosferiche tipicamente estive. Per i prossimi giorni è prevista una prevalenza di stabilità, con cieli sereni salvo qualche banco di nubi basse atteso nelle ore serali di domenica sulle coste tirreniche di Campania, Calabria e Sicilia. Le temperature sono destinate a salire gradualmente, superando le medie climatiche stagionali. Nel weekend, il clima si presenterà particolarmente caldo nelle pianure, mentre lungo le coste si registreranno condizioni più temperate grazie alla presenza delle brezze marine.

Domenica proseguirà il dominio dell’alta pressione con tempo stabile e soleggiato in tutta la regione. Le condizioni meteorologiche rimarranno simili a quelle di sabato, con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli, in attenuazione e con rotazione verso i quadranti sud-occidentali.

Lo zero termico salirà leggermente a 4.250 metri. Il mare si presenterà mosso nel basso Tirreno, poco mosso nel Canale di Sicilia e da quasi calmo a poco mosso nel Mare di Sicilia. – Fonte 3Bmeteo.

