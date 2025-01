Messina, l’Istituto Verona Trento vince premio nazionale ASTRA

Il 16 gennaio 2025, alle ore 10, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, si terrà la cerimonia di premiazione del progetto “ASTRA – Agricoltura Sostenibile nella ecotransizione”. Questo importante riconoscimento, assegnato dalla Fondazione Imprendi, celebra l’impegno nel favorire la crescita di nuovi modelli imprenditoriali in ambito sostenibile. Protagonista dell’evento sarà l’Istituto “Verona Trento” di Messina, vincitore del primo premio a livello nazionale.

Il progetto ASTRA, ideato dagli studenti dell’indirizzo elettrotecnica ed automazione, propone un modello innovativo di agricoltura sostenibile. Al centro dell’iniziativa vi è un sistema automatizzato per la gestione di serre, dotate di copertura motorizzata e realizzate con celle solari avanzate. Queste celle consentono non solo il passaggio della radiazione solare necessaria per la crescita delle coltivazioni, ma producono anche energia elettrica da fonti rinnovabili, riducendo al minimo il consumo di risorse idriche.

La cerimonia vedrà la partecipazione di personalità istituzionali di rilievo, tra cui il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessora alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, il provveditore agli studi, Leon Zingales, e la dirigente dell’Istituto “Verona Trento”, Simonetta Di Prima. La dirigente ha espresso orgoglio per il risultato ottenuto, affermando: “L’evento rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro degli studenti e dei docenti, ma anche un passo significativo verso un futuro agricolo più sostenibile e responsabile”.

L’iniziativa, che integra tecnologia, energia rinnovabile e sostenibilità, si pone come esempio di come la scuola possa contribuire concretamente alla transizione ecologica. La presentazione dell’evento sarà affidata al giornalista Domenico Bertè.

