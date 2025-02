Al via la riqualificazione del campo sportivo di Gioiosa Marea

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale di Gioiosa Marea, struttura di riferimento per gli appassionati di sport della città. Questa mattina, l’amministrazione comunale ha consegnato il cantiere alla ditta Fratelli Anastasi S.r.l. di Villafranca Tirrena, vincitrice dell’appalto pubblico, che si occuperà della riqualificazione dell’impianto.

L’intervento prevede diverse migliorie finalizzate a garantire sicurezza, efficienza e modernizzazione. Il terreno di gioco sarà sostituito con un nuovo manto in erba sintetica, mentre gli spogliatoi e i servizi igienici delle tribune saranno adeguati per offrire maggiore comfort a giocatori e spettatori. Inoltre, verranno installati pannelli fotovoltaici e potenziato l’impianto elettrico, rendendo la struttura più sostenibile dal punto di vista energetico.

Il progetto è reso possibile grazie alla partecipazione del Comune di Gioiosa Marea al bando “Sport e Periferie 2023”, che ha permesso di ottenere un finanziamento superiore ai 700mila euro per la realizzazione degli interventi previsti.

“È una promessa mantenuta – ha dichiarato il sindaco Giusi La Galia –. Nella prossima stagione, i tifosi e le famiglie che sostengono la squadra potranno tornare sugli spalti per applaudire la Polisportiva Gioiosa. Sarà una grande emozione per tutti, in un impianto che rappresenta un simbolo per la nostra comunità”.

Il restyling del campo sportivo non solo restituirà un’infrastruttura più moderna e funzionale agli sportivi locali, ma contribuirà anche a rafforzare il senso di appartenenza e aggregazione della cittadinanza attorno alla sua squadra.

