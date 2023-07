Cento anni di lealtà: l’appuntato Polverino festeggia un secolo di vita

Una vita di servizio e sacrificio: l’appuntato Giacomo Polverino celebra il suo centesimo compleanno con gli auguri dei Carabinieri.

Nella serena atmosfera della casa di riposo “Villa Zuccaro” a Taormina, l’Appuntato Giacomo Polverino, ex membro dei Carabinieri, ha festeggiato il suo centesimo compleanno il 18 luglio 2023. Nato a Caltagirone, in provincia di Catania, nel lontano 1923, l’appuntato ha trascorso una vita dedicata al servizio e alla lealtà all’Arma dei Carabinieri.

L’evento speciale è stato celebrato con la partecipazione della nipote di Polverino, Lucia, degli altri anziani residenti e del personale della struttura. Ma la presenza più significativa è stata quella dei Carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno voluto rendere omaggio al veterano. In onore dell’occasione, è stata preparata una torta decorata con il simbolo dell’Arma, e i Carabinieri hanno condiviso con gioia il momento in cui l’appuntato ha spento le sue cento candeline.

Durante il festoso incontro, il Comandante della Compagnia ha consegnato a Giacomo Polverino un crest con lo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di riconoscimento per il suo lungo servizio. Inoltre, è stata consegnata una lettera di auguri dal Signor Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha voluto esprimere la sua stima e gratitudine per la dedizione dimostrata dall’appuntato Polverino nel corso degli anni.

Visibilmente commosso, l’appuntato Polverino ha colto l’occasione per condividere con lucidità alcuni episodi salienti del suo periodo di servizio all’interno dell’Arma. Ha narrato dei suoi incarichi a Venezia, Messina e Palermo, senza tralasciare i periodi difficili vissuti in guerra al confine con la Croazia. Ha ricordato anche il sacrificio eroico compiuto dal Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, che ha dato la propria vita per salvare quella di 22 ostaggi da un’azione di rappresaglia delle forze tedesche.

Nell’evento erano presenti anche il Comandante della Stazione di Mongiuffi Melia, il paese in cui Polverino ha vissuto, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Taormina, Mar. Magg. Usai Giovanni Antonio, e il Vice Presidente, S. Ten. Ignazio Cascino. La loro presenza ha ulteriormente sottolineato il forte legame tra l’Arma in servizio e quella in congedo, testimoniando il rispetto e l’affetto che l’appuntato Polverino ha guadagnato nel corso della sua carriera.

La celebrazione del centesimo compleanno di Giacomo Polverino è stata un momento di gioia e gratitudine. L’evento ha non solo onorato la vita e il servizio del veterano, ma ha anche ricordato il valore e la dedizione di tutti i Carabinieri che, come lui, hanno dedicato la loro vita alla tutela e alla sicurezza dei cittadini. L’appuntato Polverino rappresenta un esempio di lealtà e sacrificio che ispira e incarna l’essenza stessa dell’Arma dei Carabinieri.

