Sestina vincente, Pollara domina il Rally Valle del Sosio con Princiotto

Successo netto per Marco Pollara, affiancato da Giuseppe Princiotto, al diciannovesimo Rally Valle del Sosio, prova inaugurale della Coppa Rally di Nona Zona e del Trofeo Rally di Quarta Zona per vetture storiche e classiche. L’equipaggio, su Skoda Fabia RS Rally2, ha imposto il proprio ritmo lungo tutte le prove speciali, centrando la sesta affermazione nella competizione.

La manifestazione, promossa dal Comune di Chiusa Sclafani con il supporto delle amministrazioni di Palazzo Adriano, Bisacquino, Prizzi e Giuliana e con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, ha visto il duo di testa dominare sulle strade di casa. Alle loro spalle si sono classificati Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, anch’essi su Skoda Fabia, penalizzati da una scelta d’assetto iniziale che ne ha condizionato la prestazione.

Terzo gradino del podio per Francesco Di Giorgio e Lella Rappazzo su Skoda Fabia R5 Evo. Il sindaco di Chiusa Sclafani, al debutto nella categoria principale, ha recuperato terreno dopo un avvio prudente e un errore allo старт, beneficiando anche del ritiro di “Pinopic” e Giannone. In quarta posizione Alessio Pollara e Gaspare Beninati, vincitori di classe Rally3 alla prima esperienza. Quinta piazza per Bartolo Mistretta e Massimo D’Amico su Lancia Ypsilon Rally4. Sesto Carlo Nicoletti, con Salvatore Cancemi, su Peugeot 208 R2.

Completano la top ten Giuseppe Giallombardo con Gabriele Alfano, Andrea Licata con Marco Zaccone, Salvatore Di Benedetto con Giovanni Barbaro e Osman Caristi con Anna Maria La Mattina. Tra le storiche vittoria per Giuseppe Termine e Onofrio Musso su Porsche 911, mentre nella categoria Classic si sono imposti Gerlando Sollano e Pietro Alfano. – Foto A. Di Vincenzo.

Classifica generale 19° Rally Valle del Sosio

1) Pollara – Princiotto Skoda Fabia RS Rally2 in 37’24”,7

2) Di Giorgio G.- Rappa Skoda Fabia RS Rally2 a 18”,5

3) Di Giorgio F.- Rappazzo Skoda Fabia R5 Evo a 1’45”,0

4) Pollara – Beninati Renault Clio Rally3 a 1’54”.0

5) Mistretta – D’Amico Peugeot 208 Rally4 a 2’38.7

6) Nicoletti – Cancemi Peugeot 208 R2 a 3’02.0

7) Giallombardo – Alfano Peugeot 208 Rally4 a 3’02”.3

8) Licata – Zaccone Peugeot 208 Rally4 a 3’03”.3

9) Di Benedetto – Barbaro Skoda Fabia RS a 3’12”.0

10) Caristi – La Mattina Peugeot 208 Rally4 a 3’19”.6

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