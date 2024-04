Serata di gala al Teatro Vittorio Emanuele, Danza e Spettacolo

Il prossimo sabato 27 Aprile, in occasione della Giornata mondiale della danza, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospiterà un convegno nazionale sul ruolo e l’insegnamento della danza, organizzato dall’associazione Danza in Salute (D.i.s.) in collaborazione con l’associazione siciliana insegnanti laureati danza (Asild). L’evento mira a promuovere percorsi formativi regolamentati per gli insegnanti, garantendo la qualità dell’insegnamento e la tutela della salute pubblica.

Il convegno, patrocinato dal Comune di Messina e dalla Regione Sicilia, prevede la partecipazione di autorità locali e nazionali, nonché di esperti del settore. Tra i temi trattati vi sono l’importanza della formazione degli insegnanti, la sicurezza delle strutture delle scuole di danza e l’impatto psicologico e fisico della pratica della danza sui giovani.

Tra gli interventi più significativi, spicca quello del presidente della Fondazione dell’Accademia nazionale di danza, Chiara Zoppolato, che sottolinea l’importanza di una formazione adeguata per gli insegnanti e presenta il libro dedicato alla fondatrice dell’Accademia di Roma.

La serata sarà impreziosita dalla presenza straordinaria del maestro Amilcar Moret Gonzales, ex ballerino di Amici, che si esibirà in due magnifiche coreografie. Gonzales, con una brillante carriera internazionale alle spalle, rappresenta un punto di riferimento nel panorama della danza contemporanea.

