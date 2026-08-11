Violenza sessuale su un tredicenne a Catania, arrestato un 36enne

Un uomo di 36 anni, residente in provincia di Messina, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un tredicenne. Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Catania, su richiesta della Procura etnea.

L’attività investigativa ha preso avvio dopo un esposto presentato dai genitori del minorenne. Secondo quanto ricostruito sulla base della denuncia, il ragazzo si trovava in piazza Abramo Lincoln, a Catania, quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto.

L’uomo, dopo essersi accertato che il tredicenne fosse solo e non accompagnato da adulti, avrebbe iniziato con lui una breve conversazione parlando di calcio. Successivamente lo avrebbe convinto a salire sulla propria automobile, conducendolo in una strada poco frequentata della zona di Vulcania. In quel luogo, secondo l’ipotesi investigativa, si sarebbe consumata la violenza sessuale.

Gli accertamenti condotti dagli investigatori del commissariato Borgo-Ognina si sono concentrati anche sulle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area interessata. L’esame delle immagini avrebbe consentito agli agenti di individuare l’autovettura utilizzata e di risalire all’identità del conducente.

Gli elementi raccolti durante le indagini sono stati sottoposti all’autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare in carcere. Il trentaseienne risulterebbe inoltre già gravato da precedenti specifici relativi a reati sessuali commessi ai danni di minorenni.

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