Caronte, sciopero marittimo 21 luglio, orari e servizi minimi garantiti

Il 21 luglio 2025 è previsto uno sciopero di 24 ore indetto dalle federazioni di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che interesserà i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori. “Caronte & Tourist Isole Minori ha predisposto il piano dei servizi minimi individuando navi e lavoratori comandati”, si legge nel comunicato aziendale, con l’obiettivo di garantire il trasporto essenziale durante lo stop.

Dalle ore 06:00 del 21 luglio alle 05:59 del 22 luglio saranno operative cinque unità navali per le Eolie, due per le Egadi, una per Ustica, una per Pantelleria e infine una per le Pelagie. La pianificazione dei turni, precisa la compagnia, assicurerà la presenza del personale necessario in ciascuna tratta, salvaguardando i servizi ritenuti indispensabili per residenti e pendolari.

Contestualmente, l’impresa conferma che i collegamenti riprenderanno regolarmente a partire dalle ore 06:00 di martedì 22 luglio. Durante la sospensione dei servizi non rientranti nei piani minimi, si raccomanda agli utenti di consultare tempestivamente gli avvisi ufficiali per eventuali variazioni o integrazioni al servizio.

