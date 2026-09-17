Radiodiagnostica, Sciotto: «Chiarire l’applicazione della rotazione»

Il deputato regionale Matteo Sciotto torna sulla gestione dell’incarico di sostituzione alla guida dell’Unità Operativa di Radiodiagnostica dell’ospedale di Patti, sollevando dubbi sull’applicazione del criterio di rotazione previsto dal contratto collettivo.

Secondo quanto riferito dal parlamentare, un dirigente medico era stato nominato sostituto del direttore con una delibera del dicembre 2024. L’incarico era stato successivamente prorogato nel settembre 2025 per altri sei mesi, raggiungendo complessivamente i 15 mesi, limite massimo indicato dal CCNL Area Sanità.

L’ASP di Messina ha quindi avviato una nuova procedura interna alla quale hanno partecipato due candidati, entrambi ammessi e ritenuti idonei dalla commissione. La scelta finale, senza la formazione di una graduatoria, è stata rimessa al direttore generale che, con delibera del 10 giugno 2026, ha confermato il dirigente uscente, richiamando le capacità gestionali dimostrate durante il precedente incarico.

Sciotto contesta le argomentazioni dell’Azienda, secondo cui la decisione rientrerebbe nella discrezionalità del direttore generale e la nuova procedura sarebbe autonoma rispetto alla precedente sostituzione. «Resta da spiegare come, in presenza di un’altra candidata idonea, sia stato in concreto applicato il criterio di rotazione previsto dal contratto», afferma il deputato.

Il parlamentare depositerà una nuova interrogazione all’Assessorato regionale alla Salute, dopo una precedente iniziativa che, secondo quanto riferisce, sarebbe rimasta senza risposta. Sciotto chiede una verifica autonoma sulla procedura e l’eventuale avvio di un’ispezione, con l’adozione dei provvedimenti necessari qualora venissero riscontrate irregolarità.

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