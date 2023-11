Il Messina Volley trionfa a Nizza: 3-1 contro il Nizzalumera

Il Messina Volley ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nella Serie C femminile FIPAV, superando il Nizzalumera con un punteggio di 3-1 nella 2ª giornata del campionato. La sfida si è svolta nella palestra “Vittorio Alfieri” di Nizza di Sicilia ed è stata caratterizzata da momenti di grande intensità.

Il primo set ha visto il Messina Volley prendere subito il comando, grazie alle prestazioni di capitan Michela Laganà, Jlenia De Luca e Giulia Perdichizzi. Tuttavia, il Nizzalumera ha reagito, riportando il punteggio in parità con due ace di Pamela Villari. Alla fine, il Messina Volley ha vinto il set 25-20.

Nel secondo set, il Nizzalumera ha inizialmente preso il vantaggio, ma il Messina Volley ha realizzato un sorprendente break di 10 punti, ribaltando il set e vincendo 25-20. La partita è proseguita con un terzo set equilibrato, ma il Messina Volley è riuscito a chiuderlo 25-23, prendendo il controllo del match.

Nel quarto set, il Messina Volley ha mantenuto il suo vantaggio e ha concluso la partita con una vittoria per 25-13. Mister Mario Russo ha commentato la partita dicendo: “È stata una partita difficile, ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Questo risultato ci darà fiducia per il futuro”. Capitan Michela Laganà ha aggiunto: “Dobbiamo essere più attenti e determinati nelle prossime partite”.

Il Messina Volley ha dimostrato la sua forza di squadra in questa vittoria e si prepara per i prossimi incontri con grande determinazione.

Nizzalumera – Messina Volley 1-3 (20-25; 20-25; 25-23; 13-25)

Nizzalumera: Villari 10, Ciatto 5, Briguglio 1, Di Nuzzo (Cap.) 6, Billa 11, Yantilina 16, Annone

(Lib. 1), De Francesco (Lib. 2). All. Villari.

Messina Volley: Dulcetta, Lorusso 9, Sicari 8, Mondello 22, Laganà (Cap.) 14, Perdichizzi 2,

Sorbara 1, De Luca 6, Russo Mat., Pasa, Arena 3, De Grazia (Lib. 1), Scarfì (Lib. 2). All. Russo

Mario, 2° All. Rizzo

Arbitri: Queck e Liruzzo.

