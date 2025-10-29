Truffa ad anziana, arrestato finto carabiniere 44enne a Palermo

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni, originario di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto il cosiddetto “metodo del finto carabiniere”, presentandosi a casa della vittima con un falso pretesto investigativo.

L’indagine, avviata a seguito di segnalazioni e attività di monitoraggio sui social network, ha consentito di localizzare il sospettato nel capoluogo siciliano e di seguirne i movimenti fino all’intervento dei militari. L’uomo, fingendosi appartenente all’Arma, avrebbe riferito all’anziana di dover verificare dei gioielli nell’ambito di indagini su presunte rapine che avrebbero coinvolto il fratello della donna. Nel frattempo, alcuni complici avrebbero contattato telefonicamente quest’ultimo invitandolo a recarsi in caserma, così da rendere più credibile la messinscena.

Convinta della veridicità delle parole del falso militare, la vittima ha consegnato i propri gioielli, per un valore stimato di circa 10.000 euro. Tuttavia, all’uscita dall’abitazione, l’uomo è stato fermato dai veri Carabinieri, che lo hanno bloccato e recuperato l’intera refurtiva, poi restituita alla legittima proprietaria.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 44enne è stato trasferito presso la casa circondariale “Pagliarelli – Lo Russo” di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida.

👁 Articolo letto 212 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.