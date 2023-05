Gioiosa Marea: coinvolgimento dei giovani e dibattito sulla legalità

Gioiosa Marea si prepara per la “Giornata della Legalità”: un evento in programma per il 23 maggio 2023, che mira a sensibilizzare i giovani all’importanza del rispetto delle leggi. L’appuntamento avrà luogo presso l’Auditorium Comunale “F. Borà” del paese. La giornata prevede due momenti principali: un incontro con il Dott. Francesco Accordino, ex Capo della Squadra Omicidi presso la Questura di Palermo, dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, e un dibattito aperto nel pomeriggio.

La mattina, a partire dalle 09:30, il Dott. Accordino incontrerà i giovani studenti per condividere la sua esperienza e sottolineare l’importanza della legalità sin dalla giovane età. L’obiettivo è far comprendere loro che il rispetto delle leggi e dei principi etici è fondamentale per costruire una società migliore.

Nel pomeriggio, si terrà il dibattito aperto, che vedrà la partecipazione di diverse personalità locali e rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Tra i relatori sono previsti interventi del Sindaco Giusi La Galia, del Vice Presidente Nazionale della Rete Legalità Antiracket Giuseppe Scandurra, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Leon Zingales, del Presidente della Proloco San Giorgio Calogero Gambino e di rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il dibattito sarà moderato da Adelina di Perna, offrendo uno spazio di confronto e discussione sul tema della legalità e delle azioni necessarie per contrastare le attività illegali nel territorio.

L’evento del 23 maggio 2023 si prospetta come un’opportunità preziosa per coinvolgere i giovani nella promozione di una cultura basata sulla legalità.

