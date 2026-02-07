Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 9 al 15 febbraio

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il programma dei controlli della velocità previsti lungo le principali arterie autostradali del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incidenti e favorire il rispetto dei limiti di velocità. L’iniziativa prevede la pubblicazione preventiva delle tratte interessate dai servizi, così da informare gli automobilisti e richiamare l’attenzione sull’importanza di una guida prudente.

I controlli saranno effettuati nel periodo compreso tra lunedì 9 e domenica 15 febbraio 2026 e riguarderanno le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. Le attività si concentreranno nei tratti caratterizzati da un più elevato indice di incidentalità, individuati sulla base dei dati disponibili. Secondo quanto comunicato, gli strumenti di rilevazione della velocità saranno operativi in giornate prestabilite, con modalità variabili lungo le due direttrici e in entrambi i sensi di marcia.

Nel dettaglio, i servizi sono programmati per i giorni 10, 11, 12 e 14 febbraio 2026, alternativamente sulla A20 Messina–Palermo e sulla A18 Messina–Catania. La presenza dei dispositivi di controllo sarà modulata in modo da coprire diversi tratti delle due autostrade, al fine di garantire un’azione diffusa e continuativa nel corso della settimana.

La Polizia Stradale ha inoltre richiamato i limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo è fissato a 130 chilometri orari, ridotto a 110 in caso di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è di 110 chilometri orari, che scende a 90 in presenza di maltempo. L’invito rivolto agli utenti della strada è quello di adeguare sempre la velocità alle condizioni della circolazione e del fondo stradale, nel rispetto delle norme del Codice della strada.

