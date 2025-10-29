Truffa da 3 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina

La Guardia di Finanza di Messina ha portato a termine un’indagine che ha condotto al sequestro di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un cittadino calabrese accusato di autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della Procura diretta dal dott. Giuseppe Verzera, riguarda un presunto sistema di frodi che avrebbe coinvolto 39 risparmiatori residenti nei comuni del litorale tirrenico messinese.

Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di società, in gran parte con sede all’estero, utilizzate dall’indagato per reimpiegare i proventi delle attività illecite e celarne l’origine. Molte di queste società, secondo gli accertamenti, risultavano domiciliate presso indirizzi fittizi, prive di utenze e senza alcuna effettiva operatività economica.

L’attività investigativa è nata dalle denunce di nove persone e si è sviluppata a partire da un’inchiesta del 2021 che aveva già portato all’individuazione di un’associazione per delinquere dedita all’abusivismo finanziario e alla raccolta illecita di risparmio. I promotori della frode, presentandosi come consulenti, avrebbero convinto le vittime a investire in operazioni inesistenti, garantendo profitti mai corrisposti.

Attraverso un approfondito tracciamento dei flussi finanziari, i finanzieri hanno individuato beni mobili, depositi e 41 conti correnti, anche virtuali, distribuiti in undici Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Malta e Regno Unito. Su tali posizioni sono stati disposti i “Freezing Certificates”, equivalenti internazionali del sequestro preventivo, per un totale di 3.069.800 euro. L’operazione ha visto la collaborazione tra Guardia di Finanza, Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ed Eurojust.

