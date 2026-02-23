Messina Volley vince 3-0 sul campo dello Zafferana

Il Messina Volley ottiene un netto successo in trasferta superando per 3-0 lo Zafferana Volley nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C femminile. La formazione guidata da Marcela Nielsen replica il risultato dell’andata contro la squadra etnea e conserva il secondo posto in classifica, al termine di una prestazione convincente contro un avversario organizzato, allenato da Angelo Caffo.

Nel primo set le peloritane partono con decisione, portandosi sul 3-1 e ampliando progressivamente il vantaggio grazie ai contributi di Barbora Basile e Giulia Mondello, fino al 9-3. Nonostante il time-out richiesto dalla panchina di casa, il Messina Volley incrementa ulteriormente il divario. I punti di Alessandra Cuzzola fissano il 17-7, mentre il set-point arriva sul 24-14 con Mondello, preludio alla conquista del parziale.

Nel secondo set le ospiti si portano rapidamente sul +5, ma lo Zafferana reagisce con Patrizia Buscemi e Roberta Sciuto, trovando il pareggio con Erika Privitera sull’11-11 e il successivo vantaggio con Lucia Catania. Il Messina Volley ristabilisce l’equilibrio e ribalta il risultato con Nielsen e Basile, allungando fino al 20-15. Il pallonetto conclusivo di Giulia Bisicchia sancisce il 25-20 per le messinesi.

La terza frazione si sviluppa in equilibrio fino al 18-18, quando la squadra ospite realizza un break decisivo con Michela Laganà, Nielsen e Basile, portandosi sul 21-18. Il tentativo di reazione dello Zafferana non produce effetti e il match-point, firmato da Basile, viene concretizzato da Mondello.

Nel post-partita Marcela Nielsen ha dichiarato: “Un bel 3-0, soddisfacente e soprattutto giocato bene. Lo Zafferana difende moltissimo e per noi è stata una prova significativa. Dobbiamo lavorare sulla battuta, soprattutto dal punto di vista psicologico, e lo stiamo facendo in vista della prossima partita”.

Zafferana Volley – Messina Volley 0-3 (14-25; 20-25; 19-25)

Zafferana Volley: Bella 1, Buscemi 7, Catania 8, Cavallaro 1, Kucubina, Privitera E. (Cap.) 3, Privitera G. 9, Pulvirenti n.e., Sciuto R. 1, Ungureanu n.e., Sciuto A. (Lib. 1). All. Caffo.

Messina Volley: Bisicchia 1, Mondello 14, Laganà (Cap.) 1, Ignoto n.e., Basile 15, Nielsen 14, Arena M. n.e., Runci 1, Arena S. 3, Cuzzola 5, La Spada n.e., Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2)

n.e. All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Sorbello e Sacco.

