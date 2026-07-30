Ars, via libera ai concorsi per Ast e Seus: sbloccate 380 assunzioni

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una norma che consente ad Ast e Seus di avviare procedure concorsuali per coprire le carenze di organico, superando le limitazioni previste dalla legge Caraccioli, che sospende le assunzioni nelle partecipate regionali fino alla prossima tornata elettorale. Il via libera è arrivato al termine di una seduta caratterizzata da un lungo confronto politico e da diverse votazioni.

L’iter si è complicato quando il deputato di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, ha presentato un emendamento per escludere Ast dall’autorizzazione alle nuove assunzioni. Contestualmente, l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha sostenuto che la normativa vigente non impedisce il ricorso ai lavoratori interinali, trattandosi di contratti derivanti da appalti di servizi. Da questa interpretazione è nato un ulteriore emendamento dell’opposizione volto a estendere il divieto anche al lavoro interinale nelle società partecipate e negli enti regionali.

L’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, ha evidenziato che Ast impiega circa cento lavoratori interinali con contratti prossimi alla scadenza. «Se non sarà possibile rinnovare questi incarichi si fermerà il 40% dei bus, in particolare quelli destinati agli studenti», ha dichiarato.

Dopo ore di confronto è stata approvata una mediazione proposta dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca. La soluzione consente ad Ast e Seus di bandire concorsi per complessivi 380 posti, vieta il ricorso a nuovi contratti interinali ma autorizza Ast a prorogare quelli già in essere fino al 15 novembre, termine entro il quale dovrebbero concludersi le selezioni.

Nel corso della stessa seduta l’Ars ha approvato anche la proroga fino alla fine di novembre degli sconti sui biglietti aerei. Aricò ha inoltre annunciato che «presto arriverà anche la proroga fino a gennaio». Via libera anche ai finanziamenti destinati all’assistenza delle persone con disabilità. Approvato infine un articolo della riforma sulle energie rinnovabili che individua le aree idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rinviando invece la definizione delle restanti disposizioni per l’assenza di un’intesa politica.

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