Ponte sullo Stretto, manifestazione a Messina il 28 marzo

È in programma per sabato 28 marzo a Messina una manifestazione a sostegno della realizzazione del Ponte sullo Stretto, dell’alta velocità ferroviaria e di un piano di sviluppo infrastrutturale e sostenibile per Sicilia e Calabria. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sul tema delle grandi opere come leva per il rilancio economico e occupazionale del Mezzogiorno.

I promotori dell’evento indicano come obiettivo quello di superare, a loro giudizio, una narrazione ritenuta penalizzante per i territori dello Stretto, considerati da tempo marginali rispetto alle principali direttrici di sviluppo nazionale. La mobilitazione coinvolgerà Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, individuate come aree centrali nel progetto di collegamento stabile tra Sicilia e continente.

Secondo quanto riportato nel documento diffuso dagli organizzatori, il Ponte rappresenterebbe un’infrastruttura strategica inserita in un più ampio piano di potenziamento ferroviario e autostradale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza, abbattere i costi legati all’insularità e migliorare l’integrazione dei territori meridionali con il resto del Paese. Tra gli effetti attesi vengono citati il collegamento ad alta velocità della Sicilia alla rete nazionale, la creazione di una metropolitana tra le città dello Stretto e una maggiore competitività dei porti siciliani e calabresi nel contesto europeo.

Il progetto viene inoltre associato a benefici occupazionali legati sia alla fase di realizzazione dei cantieri sia alle ricadute successive nei settori del turismo, dell’industria e del commercio. Viene richiamato anche il tema della transizione ecologica, con un incremento del trasporto ferroviario in alternativa a quello aereo e marittimo.

L’appuntamento del 28 marzo si propone infine come occasione per sollecitare le istituzioni a tradurre in atti concreti gli interventi infrastrutturali ritenuti necessari per lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate.

👁 Articolo letto 127 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.