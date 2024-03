Autorità Antitrust multa TikTok per contenuti pericolosi

L’Autorità Antitrust ha multato TikTok per 10 milioni di euro a causa di presunti difetti nei controlli dei contenuti sulla piattaforma, particolarmente quelli che potrebbero minacciare la sicurezza dei minori e dei vulnerabili. Questa decisione è stata presa dopo aver constatato che tali contenuti sono riproposti agli utenti attraverso profilazione algoritmica, incoraggiando un uso continuativo del social network.

Secondo quanto dichiarato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una multa di 10 milioni di euro a tre società del gruppo Bytedance Ltd, ossia TikTok Technology Limited, TikTok Information Technologies UK Limited e TikTok Italy Srl.

L’indagine ha rivelato che TikTok è responsabile della diffusione di contenuti potenzialmente dannosi, come quelli associati alla challenge “cicatrice francese”, che possono mettere a rischio la sicurezza psico-fisica degli utenti, soprattutto dei minori e dei vulnerabili. Inoltre, TikTok non ha adottato adeguate misure per prevenire la diffusione di tali contenuti, nonostante le Linee Guida dichiarate come garanzia di sicurezza per gli utenti, le quali non tengono sufficientemente conto della specifica vulnerabilità degli adolescenti.

Infine, i contenuti potenzialmente pericolosi vengono promossi tramite un sistema di raccomandazione basato sulla profilazione algoritmica, mirato a aumentare l’interazione e il tempo trascorso dagli utenti sulla piattaforma al fine di incrementare i profitti pubblicitari. Questo comporta un’influenza impropria sugli utenti, incoraggiandoli a utilizzare sempre di più il servizio.

