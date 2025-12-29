Tentata aggressione a una donna incinta sul tram di Palermo

Momenti di tensione si sono verificati nella serata del 28 dicembre a Palermo, a bordo di un tram della linea 1, dove un uomo armato di coltello ha tentato di colpire una donna in stato di gravidanza, che viaggiava insieme a una bambina e ad altri familiari. L’episodio ha generato il panico tra i passeggeri presenti sulla vettura.

Secondo quanto riferito dall’azienda di trasporto, l’uomo, già noto per precedenti analoghi, avrebbe problemi di natura psichiatrica. Si tratta, infatti, del terzo episodio riconducibile allo stesso soggetto. A confermarlo è stato Giuseppe Mistretta, presidente di Amat, che ha dichiarato: «Anche stavolta abbiamo fatto denuncia per quanto successo. È una situazione molto grave. Lo abbiamo segnalato, certo, e più di questo non possiamo fare».

Nel tentativo di mettersi in salvo, i passeggeri hanno abbandonato il tram e hanno chiesto aiuto a un altro convoglio in arrivo dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindacato Orsa Trasporti, che ha espresso «piena solidarietà e vicinanza alla famiglia vittima di questo episodio inaccettabile». La sigla sindacale ha inoltre ribadito «la necessità di interventi immediati e strutturali» per rafforzare la sicurezza a bordo dei mezzi, chiedendo all’azienda di trasporto di predisporre una presenza costante del personale di sicurezza su tutti i tram della linea 1 per l’intero arco del servizio.

