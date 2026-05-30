Differenziali economici, CISL FP contro il Comune di Messina

La CISL FP Messina interviene sulla questione dei differenziali economici destinati al personale del Comune di Messina, chiedendo il pieno rispetto degli accordi sottoscritti tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. Il sindacato sostiene che le somme già previste debbano essere corrisposte senza ulteriori ritardi a tutti i dipendenti aventi diritto, fino all’utilizzo completo delle risorse stanziate.

Secondo la federazione, eventuali rinvii o modifiche agli impegni già formalizzati nel corso della delegazione trattante contribuirebbero soltanto ad aumentare l’incertezza tra i lavoratori e a rallentare l’erogazione dei benefici economici previsti.

La segretaria generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri, evidenzia come l’intesa sia stata condivisa con l’amministrazione e valutata legittima dagli organismi competenti. “Non comprendiamo perché oggi si debba tornare indietro penalizzando centinaia di dipendenti che attendono un riconoscimento economico dovuto”, afferma.

Al centro delle contestazioni vi è una determina che, secondo il sindacato, restringerebbe in modo significativo il numero dei beneficiari dei differenziali economici, limitando l’accesso soltanto a una quota ridotta degli aventi diritto.

Maurizio Giliberto, responsabile del dipartimento Funzione Locale della CISL, definisce il provvedimento una scelta adottata unilateralmente e incompatibile sia con le corrette relazioni sindacali sia con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Locali 2022-2024. “Non accetteremo che vengano mortificati i diritti dei lavoratori né che siano disattesi accordi sottoscritti da mesi”, dichiara.

La CISL FP annuncia che, qualora il provvedimento non venga revocato in tempi brevi, avvierà entro sette giorni le iniziative ritenute necessarie per la tutela dei dipendenti, compreso il ricorso al Giudice del Lavoro per verificare l’eventuale sussistenza di un comportamento antisindacale. Bicchieri ribadisce infine l’impegno del sindacato nella tutela delle progressioni economiche e della valorizzazione professionale del personale comunale.

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