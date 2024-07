Interrogazione all’Ars sulla sicurezza delle coste siciliane

Antonello Cracolici, deputato del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) richiedendo chiarimenti sulla balneabilità dei tratti costieri di Terrasini e Termini Imerese. Cracolici ha sottolineato l’importanza di fornire informazioni precise ai cittadini sui rischi per la salute nelle aree balneari e di attuare le misure necessarie per affrontare eventuali problemi. Nell’interrogazione, firmata anche dagli altri membri del gruppo Pd all’Ars, si chiede di sapere “quali atti si intendono adottare, incluse le doverose segnalazioni alla magistratura, per le eventuali omissioni e quali iniziative si intendono attivare per garantire la salute pubblica ed il rispetto dell’ambiente”.

L’istanza è stata indirizzata al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana. Cracolici ha evidenziato che attualmente le indicazioni sono carenti e manca una segnaletica adeguata che consenta ai cittadini e ai turisti di capire se un tratto di mare è balneabile e sicuro. “Le indicazioni al momento sono lacunose – ha dichiarato il parlamentare regionale del Pd – non c’è un’idonea segnaletica che permetta ai cittadini e ai turisti di comprendere se ci si trova in un tratto di mare balneabile e sicuro oppure no”.

Cracolici ha inoltre menzionato i risultati dell’ultima campagna di Goletta Verde, che hanno evidenziato possibili omissioni da parte del Comune di Terrasini riguardo all’obbligo di informare la popolazione e l’interdizione della balneazione. Ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di individuare le responsabilità per la mancata realizzazione dei depuratori di Cinisi e Terrasini.

“Come già segnalato con una precedente interrogazione – conclude Cracolici – è anche necessario individuare le eventuali responsabilità in merito alla mancata realizzazione dei depuratori di Cinisi e Terrasini”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo