Salute mentale, al Camelot il dibattito “Il volto e la maschera”

Nell’ambito della settimana dedicata alla salute mentale, si è svolto al Centro Diurno Camelot della Cittadella della Salute “Mandalari” di Messina un incontro sul tema “Il volto e la maschera: la persona al centro”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Lions Club Messina Host, ha riunito professionisti, rappresentanti istituzionali, volontari e associazioni per un confronto sui modelli organizzativi, preventivi e terapeutici volti a valorizzare la centralità della persona nei percorsi di cura.

I ragazzi del Centro hanno partecipato attivamente, contribuendo con momenti artistici e organizzativi. Durante il dibattito, è stata sottolineata la rilevanza dei centri diurni nel processo riabilitativo e l’importanza di interventi precoci, soprattutto in età evolutiva. Particolare attenzione è stata riservata al “budget di salute”, strumento che integra Asp, enti locali, privato sociale e volontariato, con l’obiettivo di favorire autonomia, inclusione sociale e indipendenza abitativa.

La dirigente psichiatra Tiziana Frigione ha illustrato le attività del Centro Camelot, descrivendo le modalità di presa in carico, monitoraggio e collaborazione con il territorio, che include partecipazione a iniziative culturali, sportive e artistiche. È stato inoltre presentato il progetto “Radio Camelot”, piattaforma gestita dagli utenti come spazio di comunicazione e crescita personale.

Alla tavola rotonda hanno preso parte, tra gli altri, Flavia Alessi, Matteo Allone, Alessandra Calafiore, Viviana Centorrino, Rosario Ceraolo, Adriana Ferruccio, Francesco Giorgio, Santino Morabito, Anna Muscatello, Santina Patanè, Giuseppe Rao, Diego Taviano, Rosanna Trovato e Marco Xerra.

