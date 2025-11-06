Sequestrate 6,5 tonnellate di ortofrutta nel quartiere Zisa

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto della Polizia Locale, hanno individuato un mercato ortofrutticolo privo di autorizzazioni nel quartiere Zisa. L’area, estesa per circa 1.000 metri quadrati, era adibita stabilmente alla vendita di frutta e verdura senza alcun titolo per l’occupazione di suolo pubblico. L’intervento è stato condotto dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano, coadiuvato da altri reparti del Gruppo Palermo.

Gli accertamenti svolti in loco hanno permesso di verificare l’assenza di qualunque regolarizzazione amministrativa. Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica e destinatario di sanzioni amministrative pari a 2.500 euro, oltre alla contestazione di violazioni di natura fiscale. Al momento dell’accesso erano presenti undici lavoratori, tutti risultati privi di contratto. Tra questi, due soggetti percettori dell’assegno di inclusione sono stati segnalati all’INPS per la sospensione immediata del beneficio.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate complessivamente 6,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli, quantificati in un valore commerciale di circa 10.000 euro, insieme ad attrezzature e strutture utilizzate per la vendita. Il materiale alimentare sequestrato, dopo le verifiche di conformità, è stato successivamente devoluto ad associazioni benefiche attive nel territorio provinciale.

