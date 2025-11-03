Prima sconfitta esterna del Messina, la Nissa vince 1-0

Il Messina ha subito la prima sconfitta esterna della stagione, uscendo battuto per 1-0 dal campo della Nissa nella decima giornata del campionato di Serie D. Allo stadio “Tomaselli” di Caltanissetta, la formazione peloritana è apparsa poco incisiva in fase offensiva, mentre i padroni di casa hanno capitalizzato al meglio le occasioni create.

Il vantaggio della Nissa è arrivato al 4’ grazie al colpo di testa di Terranova, servito da una sponda di De Felice. Il Messina ha tentato di reagire con Tourè, autore di alcune iniziative personali prive però di precisione. L’unica vera occasione per i giallorossi nel primo tempo è giunta poco prima dell’intervallo, quando Fravola ha trovato la pronta opposizione della difesa nissena da posizione favorevole.

La ripresa si è sviluppata su ritmi più lenti, con poche occasioni da entrambe le parti. Il tecnico Pippo Romano ha tentato di ravvivare la manovra inserendo Aprile e Zucco, ma gli effetti non sono stati immediati. Sorrentino ha evitato il raddoppio opponendosi con un intervento decisivo a De Felice e successivamente su una punizione di Terranova diretta all’incrocio dei pali. Nel finale, la Nissa ha gestito il vantaggio, mentre gli attacchi del Messina si sono rivelati sterili fino al triplice fischio.

La rete decisiva porta la firma di Terranova, a segno al 4’. Arbitro dell’incontro è stato Zito di Rossano, assistito da Bignucolo e Rastelli. Unico ammonito tra i peloritani Saverino.

