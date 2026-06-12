Sparatoria nella notte a Catania: tre giovani minorenni in ospedale

Una sparatoria avvenuta nella notte a Catania ha provocato il ferimento di tre minorenni. L’episodio si è verificato nell’area compresa tra i quartieri di Trappeto Nord e San Giovanni Galermo, in piazza Beppe Montana, zona da tempo indicata dagli investigatori come punto di riferimento per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, il confronto armato sarebbe stato particolarmente intenso e si sarebbe protratto per diversi minuti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi e raccolto numerosi elementi utili alle indagini. Nell’area interessata sono stati rinvenuti decine di bossoli e un’arma da fuoco, presumibilmente utilizzata durante il conflitto a colpi di pistola.

Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sull’ipotesi che all’origine dell’episodio possano esserci dissidi maturati nell’ambito del traffico di droga. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali ulteriori persone coinvolte.

I feriti sono due ragazzi di 17 anni e un quindicenne. Tra loro figura anche il figlio di un noto esponente della criminalità locale. I giovani sono stati soccorsi e trasferiti nelle strutture ospedaliere cittadine: due sono stati ricoverati presso il Policlinico di Catania, mentre il terzo è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro.

Le condizioni dei tre minorenni non destano particolare preoccupazione. Secondo quanto emerso, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

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