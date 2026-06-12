Patti verso il 2027, presentata una piattaforma per il futuro

Un gruppo composto da amministratori, consiglieri comunali e cittadini di Patti ha diffuso un documento con cui invita la comunità ad avviare un confronto sul futuro della città in vista delle prossime scadenze amministrative. Nel testo viene evidenziato il contesto di incertezza che caratterizza l’attuale fase storica, sottolineando come le amministrazioni locali siano chiamate a garantire stabilità, programmazione e capacità di sviluppo.

Secondo i firmatari, negli ultimi anni l’azione amministrativa del Comune avrebbe mostrato limiti nella pianificazione strategica e nella gestione delle opportunità disponibili. Nel documento si sostiene che numerose esigenze della cittadinanza, dalla manutenzione urbana ai servizi pubblici, dal sostegno alle attività economiche alle politiche sociali, non abbiano trovato risposte adeguate.

Particolare attenzione viene riservata alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, considerate un’occasione significativa per il territorio. I promotori dell’iniziativa ritengono che tali opportunità non siano state pienamente valorizzate e osservano come altri centri limitrofi abbiano saputo cogliere maggiormente le possibilità offerte dagli strumenti di finanziamento e sviluppo.

Nel documento si afferma inoltre la necessità di superare una gestione concentrata esclusivamente sull’ordinario, promuovendo una progettazione di lungo periodo orientata alla crescita economica, all’occupazione giovanile, alla qualità dei servizi e alla valorizzazione dell’ambiente urbano.

I sottoscrittori definiscono il progetto come un percorso aperto alla partecipazione della cittadinanza, finalizzato a raccogliere idee, competenze ed esperienze provenienti da diversi ambiti professionali, sociali e culturali. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una proposta condivisa per il futuro della città, fondata su sviluppo, inclusione, trasparenza amministrativa e attenzione alle esigenze della comunità.

Il documento, datato 12 giugno 2026, è sottoscritto da Antonio Milici, Nino Milone, Francesco Arrigo, Alessia Bonanno, Lorenzo Scolaro, Mauro Aquino, Pippo Venuto, Ignazio Lipari e Tino Giusto. – Scarica qui il documento integrale –

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