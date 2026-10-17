Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 19 al 25 ottobre

Proseguono a Messina i controlli della Polizia Municipale per il rispetto dei limiti di velocità e delle norme sulla sosta. Il Comando ha comunicato il calendario delle verifiche previste dal 19 al 25 ottobre 2026, con l’impiego di dispositivi Autovelox, Scout e Guardium lungo diverse strade cittadine.

Le attività rientrano nel programma di prevenzione degli incidenti stradali e riguarderanno le località individuate dal decreto prefettizio, oltre alle principali arterie urbane interessate da fenomeni di sosta irregolare.

I controlli con Autovelox saranno effettuati sulla strada statale 114, nei tratti di Giampilieri-Giampilieri Marina, tra i chilometri 15 e 15,700, Galati, tra il 9,100 e il 10, Briga Marina, tra il 13,100 e il 13,700, e Pistunina, tra il 5,200 e il 5,800.

Sulla statale 113 le verifiche interesseranno San Saba, tra i chilometri 26 e 26,600, Spartà, tra il 21,400 e il 22,400, e Mortelle, tra l’11,700 e il 12,200. Ulteriori postazioni saranno previste in via Circuito a Torre Faro, lungo via Consolare Pompea, tra i chilometri 7,500 e 8, e sul viale Giostra, nel tratto compreso tra via San Jachiddu e l’istituto scolastico Maiorana.

I dispositivi Scout e Guardium, destinati al rilevamento delle violazioni relative alla sosta, saranno utilizzati in corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Particolare attenzione sarà rivolta ai veicoli parcheggiati in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

La Polizia Municipale richiama gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni del Codice della strada, ricordando che la velocità eccessiva costituisce un fattore determinante nell’aggravamento delle conseguenze degli incidenti.

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