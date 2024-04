Scontro tra auto e moto, 17enne in codice rosso a Messina

Nel cuore della Zona industriale regionale di Messina, un tragico incidente ha scosso la serenità del quartiere. Verso le 20 di ieri sera, in via Franza, si è verificato uno scontro tra un’automobile e un ciclomotore, con esiti drammatici per il giovane conducente del mezzo a due ruote, un diciassettenne. L’impatto ha generato un’emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità e dei soccorritori.

Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove è stato classificato in codice rosso, sebbene al momento non risulti in pericolo di vita. Tuttavia, le ferite riportate richiedono un’attenta valutazione e cure mediche specialistiche.

Fortunatamente, il conducente dell’automobile ha riportato solo ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale Piemonte per ricevere le necessarie cure.

L’incidente ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale, incaricata di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per determinare le cause e le responsabilità dello scontro.

