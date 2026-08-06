Nave Palinuro torna a Messina per la rievocazione storica

In occasione della permanenza di nave Palinuro nel porto di Messina, il sindaco Federico Basile ha accolto oggi a Palazzo Zanca il comandante del veliero della Marina Militare, il Capitano di Fregata Gianluca Montella. L’incontro istituzionale si è svolto nell’ambito della XVIII edizione della rievocazione storica dello “Spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria”, manifestazione alla quale l’unità navale prende parte per il quinto anno consecutivo.

La partecipazione di nave Palinuro conferma il consolidato rapporto tra la Marina Militare e la città dello Stretto, che negli ultimi anni ha visto il veliero protagonista dell’evento storico dedicato allo sbarco di don Giovanni d’Austria.

Nel corso della visita, il sindaco Basile ha evidenziato il valore della collaborazione tra le istituzioni e il significato della presenza della nave scuola a Messina. “È motivo di grande onore vedere ancora una volta unito lo spirito di servizio della Marina Militare alla capacità di legarsi alle iniziative che valorizzano la storia, la cultura e l’identità della nostra comunità. La presenza di nave Palinuro rappresenta un ponte tra tradizione e futuro e testimonia un rapporto ormai consolidato con Messina”, ha dichiarato il primo cittadino.

Basile ha inoltre espresso apprezzamento per l’iniziativa della Marina Militare che consentirà a cittadini e visitatori di accedere a bordo del veliero durante il periodo di sosta in porto, offrendo un’opportunità di conoscenza dell’unità e delle sue attività.

Al termine dell’incontro si è svolto il tradizionale scambio dei crest istituzionali tra il comandante Gianluca Montella e il sindaco Federico Basile, a conferma dei rapporti di collaborazione tra la città e la Marina Militare.

Nave Palinuro resterà ormeggiata a Messina fino al 10 agosto e sarà visitabile dal pubblico nelle giornate dedicate previste dal programma.

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