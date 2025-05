Messina ospita il Premio Nobel per l’Economia Alvin Roth

Il prof. Alvin E. Roth, Premio Nobel per l’Economia, ha visitato Messina per partecipare a due conferenze organizzate dal Dipartimento di Economia dell’Università. Durante una cerimonia a lui dedicata, è stato nominato Socio Onorario dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Alla cerimonia erano presenti importanti personalità accademiche, tra cui la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, il prof. Melchiorre Briguglio e il prof. Giovanni Cupaiuolo, Vicepresidenti dell’Accademia, e il Prorettore vicario, prof. Giuseppe Giordano. Inoltre, hanno preso parte all’evento il prof. Michele Limosani in rappresentanza del Dipartimento di Economia e numerosi altri docenti.

Il prof. Roth, che ha insegnato per lungo tempo all’Università di Pittsburgh, ricopre attualmente il ruolo di professore di Economia alla Stanford University, dopo essere stato professore di Economia presso la Harvard Business School dal 1998. È anche professore emerito della stessa università e membro di numerose istituzioni accademiche prestigiose, tra cui l’Accademia Americana delle Arti e delle Scienze e il National Bureau of Economic Research (NBER).

Roth è noto per i suoi contributi in vari settori, inclusi la progettazione del mercato, l’abbinamento di specializzazioni mediche, la donazione di organi e il sistema di scambio di reni.

Nei prossimi giorni, il prof. Roth prenderà parte al workshop internazionale “Matching in Practice”, coordinato dal prof. Antonio Asensio Miralles. Durante il suo soggiorno, terrà una lezione il 15 maggio, dal titolo “The economics of kidney exchange: kidneys and controversies”, e il 16 maggio parteciperà a un panel dal titolo “Organ-donor exchange programs, international comparison” insieme al dott. Giuseppe Feltrin, Direttore del Centro Nazionale Trapianti.

