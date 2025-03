Pasqua 2025: CuoriCerAmici, arte e autismo in ceramica solidale

In occasione della Pasqua 2025, il Centro diurno autismo di Nizza di Sicilia ha lanciato la campagna “CuoriCerAmici – Think outside the box, Pensa fuori dalla scatola”, raccogliendo l’adesione di numerosi Comuni dell’area jonica messinese. L’iniziativa, alla sua prima edizione su scala comprensoriale, punta a diffondere il valore della solidarietà e a sostenere le attività artistiche del centro.

Undici Comuni, tra cui Alì, Antillo, Casalvecchio, Fiumedinisi, Forza D’Agrò, Itala, Mongiuffi Melia, Sant’Alessio, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina, hanno scelto di sostenere concretamente l’iniziativa distribuendo 2.162 uova di Pasqua agli studenti delle scuole del territorio. Le uova, realizzate artigianalmente, rappresentano un veicolo per avvicinare i giovani alla realtà del centro e al valore della partecipazione comunitaria.

Oltre a quelle offerte ai Comuni, ulteriori 300 uova saranno disponibili presso i banchetti solidali e direttamente nella sede del centro, offrendo un’opportunità concreta di supporto. Ogni uovo sarà abbinato a una ceramica dipinta a mano dalle persone ospitate nel laboratorio del centro, trasformandolo in un oggetto unico. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzature essenziali per la ceramica, inclusi tornio, macchina per decalcomania e accessori da forno.

Cinque delle uova in distribuzione conterranno un “Golden Ticket”, che permetterà di usufruire di un pernottamento per quattro persone, offerto da Francesco Lisciotto dell’agenzia Lisciotto Viaggi. Danilo Schultze della Farmacia Schultze ha inoltre confermato il proprio sostegno al progetto. Il centro ha rivolto un appello alla comunità, invitando aziende e cittadini a partecipare e sostenere una realtà impegnata nella promozione dell’inclusione attraverso l’arte.

