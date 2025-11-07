Nove lavoratori in nero a Marsala tra camerieri e addetti alle vendite

La Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito controlli mirati a Marsala nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio disposte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le verifiche hanno riguardato tre esercizi commerciali, una pizzeria, una gelateria e un punto vendita di articoli per la casa, all’interno dei quali sono stati individuati complessivamente nove lavoratori impiegati senza regolare assunzione, tutti cittadini italiani.

Secondo quanto accertato, i lavoratori svolgevano mansioni di camerieri e addetti alle vendite senza che il rapporto di lavoro fosse stato comunicato preventivamente al Centro per l’Impiego, come previsto dalla normativa vigente. Tale condotta è stata rilevata nel corso di attività ispettive effettuate direttamente nei locali commerciali, dove i finanzieri hanno riscontrato la presenza del personale privo di regolare inquadramento.

L’analisi successiva della posizione dei soggetti ha evidenziato che quattro di loro facevano parte di nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di Inclusione, misura di sostegno economico attiva dal 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. Inoltre, un altro lavoratore è risultato percettore della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

La Guardia di Finanza ha avviato le procedure previste dalla legge nei confronti dei datori di lavoro e procederà alla segnalazione agli enti competenti per l’eventuale revisione delle prestazioni assistenziali percepite dagli interessati.

