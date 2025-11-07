Liste d’attesa, Codacons annuncia protesta a Palermo sulla Sanità

Il Codacons ha annunciato una mobilitazione a Palermo per denunciare le criticità del sistema sanitario regionale. L’associazione riferisce di un incremento delle segnalazioni provenienti da diverse aree della Sicilia, relative a liste d’attesa prolungate, carenza di personale e riduzione dei servizi territoriali. Secondo l’organizzazione, in numerosi ambulatori si registrano sospensioni temporanee delle attività, con conseguenti difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie.

Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha dichiarato che “in Sicilia la salute è diventata un privilegio e non più un diritto”. Tanasi ha sottolineato come la situazione attuale sia caratterizzata da una mancanza di medici, infermieri e risorse, definendo la rete pubblica “allo stremo”. A suo avviso, sarebbe necessario avviare un piano straordinario per ridurre i tempi d’attesa e ristabilire condizioni adeguate nell’erogazione dei servizi sanitari.

La manifestazione, che si terrà nel capoluogo regionale, coinvolgerà cittadini, operatori sanitari e personale sia pubblico sia convenzionato. L’obiettivo, secondo quanto comunicato, è richiedere una gestione più efficiente, tempi certi per le prestazioni e trasparenza nell’impiego delle risorse disponibili. L’iniziativa si richiama ai principi previsti dall’articolo 32 della Costituzione, che sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale.

La mobilitazione sarà guidata da Tanasi e si svolgerà nelle piazze e nelle strade di Palermo. Il Codacons conclude la propria comunicazione sollecitando interventi urgenti da parte delle istituzioni per garantire il ripristino di livelli di assistenza ritenuti adeguati.

